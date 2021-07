Sampdoria, Faggiano si presenta: “Grazie a Ferrero, ha saputo aspettarmi”

Le prime parole da nuovo direttore sportivo della Sampdoria per l'ex Trapani, Parma e Palermo

"Finalmente comincia questa avventura alla Sampdoria, è stata lunga ma si è concretizzata. Devo ringraziare il presidente Ferrero che mi ha voluto come collaboratore e perché mi ha aspettato tanto. Non posso nascondere che i messaggi di supporto che mi ha mandato mi hanno fatto piacere perché qui esula il mondo lavorativo e ho apprezzato il livello umano. Devo essere bravo e dobbiamo essere bravi tutti, perché l'unione fa la forza e i collaboratori, i calciatori, lo staff e tutta la gente che non si vede, aiuta ad ottenere dei risultati. Troverò Osti che conosco da tanto e con cui ho un rapporto che va anche oltre il lavoro. All'inizio non sarà facile, io negli ultimi anni ho lavorato da solo ma dovrò essere bravo ad interagire e a cercare di capire tanti meccanismi. Con mister D'Aversa ci conosciamo, sono contento che lui, come me, Carlo e chi lavora qui, ha la passione di lavorare".