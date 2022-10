Sampdoria, contestazione dei tifosi: l’ex patron Ferrero lascia lo stadio scortato

Poche ore fa, il presidente Marco Lanna ha informato che è in cerca di acquirenti per il club, per risanare una situazione degenerata col tempo già dalla gestione di Massimo Ferrero. Proprio l'ex patron, presente sulle tribune del "Ferraris" per assistere al match, è stato costretto a lasciare lo stadio scortato dalla polizia, ripreso dalle telecamere di LA7, per via della dura contestazione degli ultras blucerchiati, scagliatisi proprio contro il vulcanico ex presidente della Samp.