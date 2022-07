Sampdoria, Colley: “Vorrei una stagione diversa quest’anno. Grosso e i Mondiali…”

Quest'anno si aprirà la quinta stagione consecutiva alla Sampdoria per Omar Colley, difensore gambiano arrivato in blucerchiato nel 2018 dal Genk. Per lui 118 presenze e 2 gol finora, in annate che hanno visto alti e bassi per la Sampdoria, come la salvezza raggiunta in extremis la scorsa stagione. In vista della prossima Serie A, il difensore è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, a proposito del suo futuro a Genova. Di seguito le sue dichiarazioni: