Sampdoria-Cittadella, Pirlo: “Non basta quanto fatto, il tifo merita gare migliori”

"Facciamo fatica soprattutto in casa, ci sono ancora scorie dell'anno passato e alla prima difficoltà abbiamo paura e sale la pressione. Non riusciamo così a mantenere la lucidità che serve, eravamo anche andati in vantaggio ma ci siamo fatti riprendere. La squadra è nuova e giovane, dovrebbe avere un altro spirito: non basta quanto stiamo facendo adesso, serve di più".Cosa incide? "La pressione, giocare in questo stadio con questa maglia non è facile. Dobbiamo dargli fiducia e far capire loro che dalle difficoltà si esce tutti insieme senza abbassare la testa. Abbiamo tempo per lavorare, ma corre veloce e quindi dobbiamo riprenderci alla svelta".