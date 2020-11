Sampdoria, Candreva ci crede: “Daremo fastidio a tutti, non bisogna sottovalutare un aspetto”

Antonio Candreva crede che la sua Sampdoria sarà in grado di stupire tutti.

L’esterno offensivo dei blucerchiati ha concesso un’intervista all’edizione odierna de ‘Il Secolo XIX’ durante la quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Daremo fastidio a tutti, divertendoci. Possiamo fare un bel campionato. Secondo me pensando partita dopo partita possiamo fare un campionato bello, divertendoci, dando fastidio a qualsiasi squadra ci affronti. Non sottovalutiamo l’importanza del divertimento e dell’entusiasmo. Questo gruppo così ampio, di giovani e meno giovani, ha le carte in regola. Poi si vedrà”.