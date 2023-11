Sampdoria, Borini: “Io e Pirlo abbiamo aggiustato il tiro. In caso di playoff…”

Le dichiarazioni di Fabio Borini, attaccante della Sampdoria guidata da Andrea Pirlo, nella Serie B edizione 2023/2024.

Parola a FabioBorini. L'attaccante della Sampdoria - ai microfoni di Sky Sport - ha parlato del momento di rinascita della squadra allenata da Andrea Pirlo, reduce da due successi consecutivi in Serie B. Di seguito, le sue parole:

"Mi sento bene qui a Genova e anche mia moglie. E questo è anche più importante di come mi sento io.. (ride, ndr). Lo stesso vale anche per mia figlia.

Quanto è importante l'ambiente nel rendimento di un calciatore? "Fa tanto. Più ci metti ad ambientarti nelle città o nei paesi nuovi e più le prestazioni verranno colpite. Io fortunatamente mi adatto velocemente e lo stesso vale anche per mia moglie".

Pirlo l'ha voluta a Genova. Quando è stata importante la sua fiducia? "Ha aiutato sul piano mentale perché conoscevo già il mister e sapevo cosa voleva da me. Poi il campionato e la nazione è diversa rispetto allo scorso anno. Sia io che il mister abbiamo dovuto aggiustare un po' il tiro ma siamo stati in grado di adattarsi alla nuova avventura".

Mai temuto che il tecnico rischiasse il posto? "Sinceramente no perché sapevo quello che la squadra è in grado di dare e cosa lui poteva dare al mister. Io stesso sapevo cosa dover passare al gruppo, nella costruzione della mentalità che serve in Serie B. La sicurezza nel mister c'è sempre stata.

Obiettivo playoff per la Sampdoria o si punta più in alto? "Il traguardo è sempre lo stesso per me. Rimarrà sempre quello. Siamo a novembre ci sono altre sei gare prima della sosta".

Quanto è importante il 'Ferraris' nella vostra stagione? "Marassi è una forza in più per noi. Inizialmente eravamo intimoriti dallo stadio per quello che è stato lo scorso anno e i problemi vissuti. Io anche da avversario, però, ho sempre avuto sensazioni positive. E in caso di playoff sai che puoi contare sullo stadio, sulla tifoseria e sulla città che vive il calcio e la quotidianità in maniera diversa. Qua esiste solo Samp e Genoa, non c'è altra possibilità".

