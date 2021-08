Sampdoria, aereo contro Ferrero sorvola la città: “Basta circomassimo”

Nuova contestazione in casa Sampdoria per il numero uno del club Massimo Ferrero: un aereo con tanto di striscione ha sorvolato la città

Dopo gli striscioni affissi in città, le proteste dei gruppi organizzati e i manifesti alle fermate degli autobus, la tifoseria blucerchiata utilizza un aereo per esternare il proprio dissenso nei confronti dell'imprenditore cinematografico romano. Per fare gli auguri alla Sampdoria nel giorno del suo 75° compleanno, un gruppo di supporters ha noleggiato un piccolo aereo da turismo, facendo volare uno striscione con scritto: "Auguri Samp! Basta Circomassimo!".