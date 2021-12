Ranieri: “Ho lasciato la Sampdoria per un motivo. Ferrero? La sua faccia è cambiata”

L'avventura in Inghilterra, l'addio alla Sampdoria e non solo: le dichiarazioni rilasciate da Claudio Ranieri

"Non vivo di ricordi, io guardo avanti. La Premier League è tra i migliori campionati del mondo. Tutti i fuoriclasse sono qui e anche i più bravi allenatori. Spero che i giocatori assimilino in fretta le mie idee". Lo ha detto Claudio Ranieri, intervistato ai microfoni de "La Repubblica", edizione Palermo. Lo scorso 4 ottobre, il tecnico originario di Roma ha scelto di tornare in Premier League, firmando un contratto di due anni con il Watford. Il nome di Ranieri è noto in Inghilterra soprattutto per il miracolo calcistico realizzato con il Leicester, culminato con la vittoria del campionato 2015-16. "La standing ovation di Leicester? Toccante. La gente mi ha subito voluto bene e dopo l’esonero ha gridato all’ingiustizia. Una favola, una magia, senza mai sbagliare una virgola. In partenza dovevamo soltanto salvarci. Quello che abbiamo fatto, credo dia speranze a molti e non solo nel mondo del pallone", le sue parole.