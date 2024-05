Pirlo: “Dato una delusione ai nostri tifosi. Palermo costruito per la A”

“Non è stata una prova positiva rispetto alle ultime partite. Poco lucidi nel primo tempo. Arrivavamo in ritardo e le giocate diventavano difficili da fare. Quando paghi due disattenzioni poi le partite le perdi. Meglio nel secondo tempo ma comunque abbiamo creato poco. Quando giochi in un ambiente caldo con una squadra così giovane... La crescita c'è stata da parte di tutti ma questo tipo di partita richiede qualcosa in più. Percorso positivo nel complesso, speriamo bene per il futuro. In questo momento la delusione viene prima di tutto. Vederli piangere nello spogliatoio è davvero straziante. In più abbiamo dato una delusione ad un popolo che ci aspettava a Genova. Speravamo di tornare a casa da trionfatori. Mio futuro? Ho un contratto. Non mi faccio problemi a rifare un anno di Serie B. Tanti ragazzi sono in prestito, ci sarà da rivoluzionare ma con il mercato bloccato sarà dura fare investimenti. A livello di sistema tattico i rosanero non ci hanno creato grossi problemi. Che giocassero a cinque o con i tre attaccanti. Quello che ci è mancato è l'approccio. Palermo costruito per andare in Serie A, l'obiettivo non l'hanno centrato subito ma lo possono fare tramite playoff. Giocare in casa o in trasferta cambia tanto. Non avessimo avuto quei due punti di penalizzazione avremmo giocato a Marassi. Quando fai un percorso di un anno qualche errore lo puoi commettere ed a fine stagione si può fare analisi. Siamo partiti con tante difficoltà. Poi ne siamo usciti alla grande tramite il lavoro, il gruppo ed il sogno della Serie A. Ci riproveremo il prossimo anno”.