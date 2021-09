Eleven Finance, rischio fallimento per Ferrero: offerta Preziosi al patron della Samp

La società di proprietà dell'attuale patron della Sampdoria rischia concretamente il falimento

Massimo Ferrero rischia il fallimento con la sua Eleven Finance . La società di proprietà del numero uno della Sampdoria è da ormai diverse settimane nell'occhio del ciclone. Questo a causa di un procedimento disposto dal Tribunale fallimentare di Roma posto in ferma opposizione alla procedura di concordato a cui è stata originariamente stessa società. L'adunata dei creditori che dovrebbero depositare il denaro all'interno delle casse della società sarebbe prevista per il 19 novembre prossimo, ma i dubbi sulla riuscita di tale operazione cominciano a farsi sempre più insistenti.

Il commissario giudiziale al quale è stata affidata la causa Ferrero avrebbe richiesto la revoca del concordato per aprire, di conseguenza, il procedimento di fallimentoic con sentenza. Eventualità che si profila nel caso in cui vengano accertati presunti atti di frode da parte del debitore, come dissimulazione o occultamento di parte dell'attivo, dolosa omissione di parte dei crediti, esposizione di passività insussistenti. tutte argomentazioni di primaria importanza a sostegno della richiesta del provvedimento di revoca.