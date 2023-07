Calciomercato Sampdoria, caccia ai big per la A: Pirlo vuole Bonucci. I dettagli

La Sampdoria targata Radrizzani-Manfredi vuole allsetire un organico di altissima levatura al fine di puntare all'immediato ritorno in Serie A. Congedato il bomber iconico, Fabio Quagliarella, la dirigenza blucerchiata sta virando su una serie di profili di assoluto livello per mettere a disposizione di Andrea Pirlo una rosa in grado di primeggiare nel prossimo torneo cadetto. Da Matteo Ricci a Fabio Borini, la società genovese prova a pensare in grande per raggiungere i cugini del Genoa, reduci dalla promozione in massima Serie e pronti a misurarsi contro le big del panorama calcistico nazionale guidati da Alberto Gilardino. Secondo le indiscrezioni riportate da TeleNord, Pirlo caldeggerebbe l'ingaggio del centrale difensivo della Juventus Leonardo Bonucci, in uscita dal club bianconero. Trattative febbrili in corso per trovare la quadra sul lauto ingaggio del difensore, che si sarebbe già offerto a Lazio e Roma senza ricevere particolari riscontri. Nonostante il Salary cup complessivo di 24 milioni di euro fissato dalla nuova proprietà doriana, il club farebbe uno strappo alla regola per assicurarsi le prestazioni di Bonucci, offrendo all'ex Bari e Milan un ingaggio di circa un milione di euro a stagione. al calciatore classe 1987. Strada in salita ed operazione complicata, ma la Sampdoria conta di strappare l'assenso all'ex centrale difensivo della Nazionale azzurra.