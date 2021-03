Bologna-Sampdoria, Mihajlovic: “La prestazione non è stata perfetta. Salvezza? Godiamoci questi tre punti”

Il Bologna torna al successo superando 3-1 la Sampdoria.

I rossoblu hanno archiviato la pratica blucerchiata grazie alle reti siglate nel corso del primo tempo da Barrow e Svanberg e nella ripresa da Roberto Soriano. Il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa dopo il match del Dall’Ara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Nel primo tempo non abbiamo fatto la solita partita, tanto è vero che mi sono anche arrabbiato. Ma ci sono state partite giocate meglio poi perse. Nel secondo abbiamo rischiato poco e niente, abbiamo fatti altri due gol, siamo entrati con un altro piglio e abbiamo vinto meritatamente. Non avendo Ronaldo o Messi, per me tutti sono irrinunciabili, come tutti possono andare in panchina. Durante la settimana mi devono dimostrare di poter andare in campo, poi sta a me fare le scelte. Salvezza? Ora ci godiamo questa vittoria, poi penseremo a Crotone. Ma se giochiamo come il primo twempo di oggi, la non vinceremo. Anche se dovessimo vincere a Crotone non saremo Ancora salvi”.