Bologna-Sampdoria, le probabili formazioni: Caputo contro Arnautovic per la salvezza

Bologna e Sampdoria vogliono chiudere al più presto il discorso salvezza in Serie A. Mihajlovic sfida Giampaolo nel posticipo del lunedì

Bologna e Sampdoria si sfidano al "Dall'Ara" in un match importante per entrambe le formazioni per cercare di distanziarsi il più possibile dalla zona retrocessione a poche giornate dal termine. Sono più i blucerchiati che avrebbero bisogno di chiudere al più presto il discorso salvezza, con soli sette punti di vantaggio sul Venezia terzultimo che non rassicurano mister Giampaolo.