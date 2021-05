Sampdoria, Ranieri riceve il premio gentleman: “Sono molto onorato per due motivi”

Claudio Ranieri nella giornata odierna ha annunciato l’addio al termine della stagione della panchina della Sampdoria.

Una stagione positiva quella del tecnico romano sulla panchina dei blucerchiati, che ha visto la squadra del patron Ferrero disputare un campionato tranquillo senza mai dover temere una retrocessione. Ancora una volta l’ex tecnico del Leicester City si è dimostrato un ottimo allenatore e un grande uomo. Proprio per la grande correttezza e sportività mostrata, Ranieri è stato insignito del premio allenatore gentleman, riconoscimento arrivato grazie ai venti voti delle società di Serie B.

L’ex allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, mostrando tutta la propria felicità per il premio ottenuto: “Sono molto onorato di ricevere questo premio. Per due motivi: uno perché sono stato votato dai colleghi. Due perché è intitolato a Gigi Simoni, l’ho conosciuto al mio debutto in Serie A con la Roma, perdemmo 2-1. C’è un qualcosa di bello quando dei colleghi ti votano, significa che non è apprezzato solo quello che fai sul campo ma anche come rifletti su stampa e media. E’ un lavoro difficilissimo, entriamo nelle case di milioni di persone e dobbiamo cercare di stemperare, di parlare ai tifosi di tutte le squadre. Per questo cerco sempre di essere obiettivo. Se l’avversario vince e merita, è giusto riconoscerlo. Le mie interviste sono sempre state segnate da questi comportamenti”.

Ranieri lascerà i blucerchiati al termine della stagione, il campionato è stato comunque molto positivo: “Superpositiva, lo scorso anno c’era lo spettro della retrocessione, abbiamo lottato contro il Covid e la squadra si è cementata. Quando è ripartito il campionato la squadra si è ritrovata. Quest’anno è stato difficile ma siamo sempre stati fuori dalla retrocessione, l’obiettivo che il presidente voleva”.