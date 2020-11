Serie C, braccio di ferro Salernitana-Cerci: l’attaccante chiede 2 milioni di euro al club di Lotito. I dettagli

Il braccio di ferro fra Alessio Cerci e la Salernitana non è ancora finito.

Dopo il rovente addio al club di Claudio Lotito e un campionato da meteora alle dipendenze di Ventura, suo mentore sin dai tempi del Pisa, l’ex talento della Roma, attualmente in forza all’Arezzo, dovrà ottenere il via libera dal collegio arbitrale fissato per venerdì 9.

Calciomercato Arezzo, colpo Cerci: l’ex Roma e Milan riparte dalla Serie C, i dettagli

L’attaccante classe ’87, riporta il Corriere dello Sport, chiede 2 milioni di euro al club granata rivendicando entrambi i due anni di contratto che erano stati prospettati nell’accordo iniziale che sarebbero stati garantiti al verificarsi di determinate condizioni di cui, tuttavia, non c’è stata traccia: 10 presenze in tutto nello scorso campionato e neppure un gol. Secondo la Salernitana, prestazioni già strapagate per quanto versato al calciatore accasatosi, poi, all’Arezzo in Serie C.