Serie B, Salernitana fuori dai playoff e Lotito si scaglia contro Ventura: “Sto pezzo di merd*…”

Ieri sera è andata in scena la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B.

Frosinone, Empoli, Chievo Verona, Cittadella, Pordenone e Spezia ai playoff; Trapani e Juve Stabia al momento in Serie C, Cosenza salvo, mentre Perugia e Pescara si giocheranno i playout. Sono questi i verdetti maturati al termine degli ultimi novanta minuti. Chi è rimasta a sorpresa fuori dalla zona playoff è, invece, la Salernitana di Gian Piero Ventura. Una mancata qualificazione alla luce della vittoria conquistata dallo Spezia proprio ai danni della compagine campana.

Una sconfitta che ha fatto letteralmente infuriare il patron Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, proprietario anche della Salernitana, è stato pizzicato in un ristorante mentre guardava e commentava la partita, andata in scena allo Stadio “Arechi”. “Sto pezzo di merd*, è una cosa guarda… questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo, ha rovinato tutto… sempre co sto Maistro”, la stoccata di Lotito contro il proprio allenatore, come riportato da ‘Il Tempo’. Una telefonata ripresa da un cliente presente al ristorante che ha fatto rapidamente il giro del web.