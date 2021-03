Serie B, Salernitana-Brescia 1-0: granata di misura sulle rondinelle, campani a -1 dal Lecce. Risultati e classifica

Serie B, 30a giornata.

Termina con il successo di misura per 1-0, il match tra Salernitana e Brescia, posticipo del campionato cadetto. La compagine granata di Castori, trova il gol vittoria al 24′ del primo tempo con il difensore croato Luka Bogdan. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra campana conquista tre punti fondamentali per continuare la corsa verso la promozione diretta in Serie A. Con questo risultato infatti la Salernitana si porta al terzo posto in classifica, a -1 dal Lecce – secondo – e a -8 dalla capolista Empoli.

I RISULTATI

Pordenone Pisa: Posticipata

Ascoli-Cremonese: 0-0

Reggina-Cosenza: 1-1

L.R. Vicenza-Pescara: 1-0

Frosinone-Lecce: 0-3

Empoli-Entella: 1-0

Monza-Venezia: 1-4

Spal-Cittadella: 1-0

Reggina-Chievo: 1-1

Salernitana-Brescia: 1-0

CLASSIFICA