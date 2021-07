Serie A, Salernitana: avviata procedura per cedere il club. I dettagli

Attraverso un comunicato, sono state rese note le modalità per inviare le manifestazioni d'interesse

Nel comunicato vengono indicate le modalità con cui potranno essere inviate le manifestazioni d'interesse (via pec all'indirizzo trustsalernitana2021@legalmail.it) e si precisa che i soggetti dovranno fornire le dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a formulare l'offerta di acquisto irrevocabile. I trustee, inoltre, hanno sottolineato che spetterà a loro "la facoltà di non procedere alla vendita o di perfezionare la vendita in qualunque tempo". La Figc ha dato di tempo fino al 31 dicembre 2021 per cedere la società, pena l'esclusione dal campionato di Serie A.