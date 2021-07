Serie A, la Salernitana è ammessa: “Torniamo dopo 23 anni di assenza”. Il post social

La Salernitana è salva e giocherà la prossima stagione in Serie A. Il Consiglio federale di oggi ha deciso, dopo aver esaminato le relazioni dell’ufficio legale Figc e della Covisoc

Adesso è ufficiale, la Salernitana è in Serie A. Attraverso un tweet, il club del patron Claudio Lotito festeggia l'esito del Consiglio Federale odierno, che ha permesso ai campani la partecipazione al prossimo massimo campionato italiano, dopo un paio di settimane in cui la posizione e le sorti della società granata sembravano fortemente in bilico. Di seguiti il post sul proprio profilo ufficiale Twitter.