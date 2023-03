Sampdoria-Salernitana, Sousa: “Piccolo ma importante passo. Gara tosta, Stankovic…”

Secondo risultato utile per la Salernitana , dopo la vittoria maturata alla scorsa contro il Monza . La compagine granata esce con un punto dal "Marassi" nello scontro diretto per la salvezza contro la Sampdoria . Prestazione positiva per gli uomini di Paulo Sousa , che non hanno trovato la rete in diverse occasioni solamente per un grande Audero . Al termine del match, il tecnico ex Fiorentina è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo avuto davanti una squadra organizzata, fisicamente fresca e che andava ad aggredire. Si è visto il loro istinto di sopravvivenza. Hanno cercato di pressare tanto e quando siamo riusciti a far arrivare la palla ai nostri attaccanti abbiamo creato un'opportunità importantissima. I duelli difensiva i li abbiamo vinti quasi tutti, in quelli offensivi - e parlo anche della ricerca dello spazio - siamo mancati. Mi aspetto partite che faremo bene e altre, come oggi, che non saranno le migliori. Il lavoro dei ragazzi per prendere questo risultato c'è stato fino alla fine, è mancato un po' di palleggio. Abbiamo cercato nel secondo tempo di inserire un centrocampista in più, all'inizio non abbiamo preso il controllo ma poi piano piano abbiamo occupato quelle zone di terreno che ci hanno dato l'opportunità di creare delle occasioni per provare a far male al nostro avversario. Faccio i complimenti ai ragazzi perchè era una partita tosta e complimenti al mio collega Stankovic che sta facendo di tutto per salvarsi. Come giudico questo punto? Vale tanto. Questo è stato un piccolo passo ma importante. Potevamo fare un passo più grande ma dobbiamo fare i complimenti al mio collega e ai suoi giocatori che hanno fatto una partita importante per non perdere"