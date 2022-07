Salernitana-Wieczysta Cracovia 2-0, Ribery segna ma Lovato fa preoccupare Nicola

Allo Stadion Jenbac, a Jenbach, la Salernitana ha disputato la sua quarta amichevole del proprio pre campionato in vista della prossima Serie A. Dopo i due pareggi consecutivi contro le due squadre di Bundesliga, Schalke 04 ed Hoffeneim, la formazione granata ha ottenuto una vittoria convincente per 2-0 contro il Wieczysta Cracovia, club che milita nella terza divisione polacca. Questo è l'undici di partenza scelto dal tecnico Davide Nicola che ha optato per il solito modulo 3-5-2: Sepe; Motoc, Lovato, Pirola; Kechrida, Cavion, Bohinen, L. Coulibaly, Bradaric; Ribéry (c), Botheim. Tra gli assenti della giornata, a causa di alcuni acciacchi, figurano Fazio e Radovanovic.