Salernitana, verso il mercato di gennaio: Botheim e Valencia in uscita, Bonazzoli…

La Salernitana inizia già a guardarsi in casa in ottima mercato invernale

⚽️

Con la lunga sosta per il Mondiale e la ripresa della Serie A fissata per gennaio, è già tempo di bilanci per le squadre del massimo campionato. La Salernitana del patron Danilo Iervolino inizia già a guardare al calciomercato, dopo le prime quindici gare con 17 punti conquistati.

Come riportato da Tuttosalernitana.com, il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis si guarda già intorno per le possibile uscite. I primi indiziati a lasciare Salerno sono sicuramente Diego Valencia ed Erik Botheim, quest'ultimo però ha attualmente una situazione spinosa con il suo ex club, i russi del Krasnodar, che rende complicata la sua cessione.

Situazione particolare invece quella di Federico Bonazzoli. Il patron Iervolino non è soddisfatto delle prestazioni del bomber ex Sampdoria, voluto fortemente dallo stesso presidente. Per lui quindi si sta già cercando una possibile sistemazione.