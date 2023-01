Salernitana-Torino, Nicola: “Sarà battaglia, ecco cosa chiedo”. E su Vialli…

"Voglio innanzitutto ricordare Gianluca Vialli che purtroppo ieri ci ha lasciati. La sua scomparsa credo abbia addolorato tutti, soprattutto per l'uomo ed il campione che è stato. Voglio rivolgere un abbraccio alla sua famiglia". Così Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio "Arechi". Fra i temi trattati dal tecnico della Salernitana, anche il momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta rimediata contro il Milan alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali 2022 in Qatar.