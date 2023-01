Salernitana-Torino, Nicola: “Bene la ripresa, tridente ok. Nicolussi è importante”

"Nel primo tempo non abbiamo fatto bene per diversi motivi, ho visto una pressione poco individuale e di squadra per fronteggiare una squadra così fisica come il Torino". Lo ha detto Davide Nicola , intervenuto ai microfoni di SkySport al termine della sfida contro il Torino . Il tecnico della Salernitana ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione della gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A , terminato con il risultato di 1-1.

IL TRIDENTE -"Il tridente dall'inizio? Assolutamente sì, lo abbiamo provato nelle amichevoli. A me son piaciuti, così come la scorsa settimana. Hanno le qualità e le caratteristiche per poter coesistere, ma dobbiamo supportarli per tutta la gara: non possiamo far fare a loro ripiegamenti e attacco. Sono contento per Nicolussi, si vede che ha un percorso alle spalle e ha dimostrato di essere un acquisto importante, che ha passione. Bene anche Gyomber, lui per noi è molto importante e in venti minuti ha vinto 6-7 duelli".