Salernitana, test col Palermo poi si vola in Olanda: Castori sfida l’Heerenveen

Amichevole internazionale per la Salernitana di Fabrizio Castori, che l'8 agosto, volerà alla volta dell'Olanda per un test match contro l'Heerenveen, compagine che milita nell'Eredivisie, massimo campionato olandese

La Salernitana prosegue con il ritiro pre-campionato in vista del prossimo campionato di Serie A 2021-2022. Ai dettagli la definizione dell'amichevole di lusso internazionale in programma per la compagine guidata dal tecnico Fabrizio Castori .

La squadra campana domenica pomeriggio affronterà il Palermo F.C. guidato dal tecnico GiacomoFilippi, in un test amichevole in programma alle ore 17.30 presso il centro sportivo polivalente di "San Gregorio Magno", sede del ritiro estivo della squadra siciliana. Come riporta il quotidiano nazionale "Il Mattino", per la Salernitana non sarà l'ultimo match in fase di ritiro estivo. E' infatti in programma anche un'altra amichevole internazionale per la compagine di Castori, che l'8 agosto, affronterà in un test match gli olandesi dell'Heerenveen all'Abe Lenstra Stadion di Heerenveen. Il club campano, nel week-end svelerà i dettagli della sfida contro la formazione dei paesi bassi che milita nell'Eredivisie, la prima divisione olandese.