Salernitana, Sousa sfida l’Empoli: “Partita difficile, ma sento energia positiva”

"Domani ci aspetta una partita difficile dal punto di vista tattico ed emozionale". Così Paulo Sousa, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale alla vigilia della sfida contro l'Empoli, in programma mercoledì 27 settembre, alle ore 18:30, allo Stadio "Carlo Castellani". Fra i temi trattati dal tecnico della Salernitana, reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto all'Arechi contro il Frosinone, anche la recente prestazione offerta dalla squadra di Aurelio Andreazzoli contro l'Inter. "Affrontiamo un avversario che ha cambiato allenatore, Aurelio Andreazzoli conosce molto bene il club, i giocatori e la Serie A. Nell’ultima partita contro l'Inter hanno fatto una buona prestazione e in casa vorranno sicuramente conquistare i primi punti. Da parte nostra vedo e sento una squadra piena di energia positiva nel lavorare per ottenere la vittoria", ha proseguito Sousa.