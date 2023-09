Salernitana, Sousa: “Coulibaly out. Dia? Ora mi aspetto il massimo da lui”

"Dia? L'ho visto questa mattina, poi è andato a fare un po' di visite mediche. A breve il dottore vi aggiornerà". Lo ha detto Paulo Sousa , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino di Ivan Juric , in programma domenica pomeriggio alle ore 18:30 allo Stadio "Arechi". "Io so che Dia è un ragazzo che mi ha dato sempre tutto e che ha sempre fatto il massimo per la Salernitana e per la tifoseria. Mi aspetto la stessa cosa da qui in avanti, da lui e da tutti i tesserati. Poi se ci sono situazioni interne differenti è giusto ne parlino i diretti interessati. Io faccio l'allenatore e ho visto il suo comportamento nelle gare precedenti, mi è sempre piaciuto. E' un giocatore importante, che fa la differenza. Tutte le squadre che lottano per qualcosa hanno un centravanti di riferimento che alza il livello, non a caso sono quelli che guadagnano di più", ha proseguito il tecnico della Salernitana .

L'ANALISI -"47 tiri in porta subiti in tre gare? Io la vedo in modo diverso. Da quando sono arrivato subiamo molto meno e spesso gli avversari non creano occasioni chiare. Noi abbiamo alzato il baricentro difensivo, non sempre restando bassi si copre meglio. Concediamo qualche tiro in porta dalla distanza, è vero, per questo chiedo ai centrocampisti di migliorare in aggressività. Il Torino ha tante soluzioni da fuori area e bisogna stare attenti. Poi è chiaro che l'errore individuale ci sta, fa parte del calcio e di questo mestiere. Io non sono per le marcature a zona, anche per questo lavoro tanto sulle individualità e non solo sul collettivo. Siamo quelli che siamo, ma il margine di miglioramento è grosso e io noto passi in avanti".