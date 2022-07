Salernitana, sconfitta con l’Adana Derimaspor e successo contro la Reggina per Nicola

Le amichevole della Salernitana valide per il Torneo Iervolino

Termina con una sconfitta ed una vittoria per la Salernitana il triangolare "Angelo Iervolino" in onore del compianto fratello del patron granata.

Il primo match della compagine allenata da Davide Nicola è stato il secondo confronto della mini competizione, a confrontarsi con i campani è stata una formazione turca, l’ Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella in panchina e Mario Balotelli in attacco. A vincere la sfida è la squadra della Super Lig con il pesante punteggio di 1-3. Decisive le reti di Onyekuru, Assombalonga e Sari . Inutile il gol di Bonazzoli sul finale.

La seconda sfida d’altro canto, contro la Reggina, ha avuto un esito migliore a favore della compagine salvatasi in extremis la scorsa stagione in Serie A. Una vittoria che dà fiducia contro gli amaranto di Inzaghi, firmata da Kristoffersen, con la sua rete al minuto 10’. Dal peso specifico non indifferente l’intervento dagli undici metri da parte di Micai.