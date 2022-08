Salernitana-Sampdoria, Nicola: “La squadra mi piace molto. Contento per i ragazzi”

Le dichiarazioni del tecnico della Salernitana , Davide Nicola in seguito all’ottimo successo maturato in casa, contro la Sampdoria di Marco Giampaolo per 4-0. Nel post partita, l’ex mister di Crotone e Genoa si è espresso così:

“Sono molto contento per i ragazzi perché hanno dimostrato che giocando da squadra possono migliorare anche a livello individuale. La fluidità di palleggio ha fatto sì che indirizzassimo subito la partita sui binari giusti. Mi è piaciuto anche il rientro dagli spogliatoi perché la squadra non ha gestito il vantaggio, ma ha giustamente puntato ad arrotondarlo. L’importante è essere sempre propositivi contro qualsiasi avversario e su qualsiasi campo, senza perdere di vista la fase di non possesso. Questa squadra mi piace molto, sia come caratteristiche tecniche che sotto il profilo umano. Giovedì saremo attesi da una gara molto difficile, proveremo a recuperare più energie possibili per prepararla nel migliore dei modi”.