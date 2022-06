Salernitana, Sabatini sull’addio: “Abituato alle diatribe. A Iervolino ho detto…”

Le dichiarazioni dell'ormai ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, in merito al futuro di Nicola e ai saluti con Iervolino

"Questo è il calcio. Sono orgoglioso della salvezza e sono riuscito a salutare la meravigliosa gente di Salerno. Possibilità di ricucire i rapporti con la società? No, no. Nel calcio ci sono diatribe quotidiane, poi dipende come si sviluppano. Pazienza, ci sono abituato. Da dove ripartirò? Da qualcuno che mi cercherà in ambiti diversi. Mi dispiace perché Salerno è fantastica e ci tenevo. Auguro a loro tutta la fortuna del mondo. Il tecnico Nicola non è legato a me, è un uomo libero ed ha firmato un contratto. Spero che possa restare perché è il vero deus ex machina della Salernitana. Come mi sono lasciato con Iervolino? Bene, stretta di mano, saluti e un buona fortuna. Io ho portato a termine il progetto di far ripartire i granata. Che calciomercato avrei fatto? Uno che mi assomiglia... quindi non molto bello!"