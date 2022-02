Salernitana, Sabatini: “Pastore sogno in movimento, Zamparini coraggioso. Ilicic…”

Le parole dell'ex dirigente di Palermo, Roma e Inter, Walter Sabatini, sulla sua esperienza nel club rosanero di Maurizio Zamparini

Dirigente dotato di competenze trasversali e di una sensibilità calcistica sopraffina, capace di subodorare e captare il gene del talento prima e meglio di tanti omologhi ed illustri colleghi. Walter Sabatini ha scritto a Palermo alcune della pagine più belle del suo brillante percorso manageriale, riuscendo a costituire con Delio Rossi un binomio tecnico-dirigenziale in grado di condurre il club di Maurizio Zamparini ad un'inezia dalla qualificazione ai preliminari di Champions League nella stagione 2009-2010 ed a giocarsi la conquista della Coppa Italia nel maggio del 2011 contro l'Inter di Leonardo. Il manager umbro, ex Lazio, Roma, Inter e Bologna, tra le altre, è intervenuto sulle colonne de "Il Corriere dello Sport" per ripercorrere alcune tappe della sua esperienza in rosanero.