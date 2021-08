Salernitana-Roma, visita a sorpresa all’Arechi: in tribuna la principessa del Qatar

Visita a sorpresa all’Arechi. Secondo impegno in campionato per la neopromossa Salernitana, ieri sera in campo contro la Roma di José Mourinho, allo stadio “Arechi” di Salerno. Ma a catalizzare l’attenzione ancor prima...

⚽️

Visita a sorpresa all'Arechi.

Secondo impegno in campionato per la neopromossa Salernitana, ieri sera in campo contro la Roma di José Mourinho, allo stadio "Arechi" di Salerno. Ma a catalizzare l'attenzione ancor prima dell'inizio della gara, questa volta, sono stati gli spalti. Ad assistere alla sfida, dopo un lungo soggiorno in giro per l'Italia e finito a Capri, anche la famiglia Al Thani, a cui è stata completamente riservata la tribuna autorità normalmente riservata agli sponsor.

La principessa Al Thani con la sua famiglia, secondo quanto riportato da "Tuttosport" sembra essere venuta appositamente per vedere la Roma, anche se supporters granata spererebbero in un approdo della famiglia che tramite un fondo sovrano controlla il Psg, alla guida del club. Controlli straordinari ma nessun incontro per i sovrani del Qatar con i proprietari della Roma, che ieri non erano presenti allo stadio.