Salernitana, rissa alla presentazione di Ribery: in manette due tifosi

Nella giornata di presentazione di Franck Ribery ai tifosi, due tifosi sono stati fermati dopo aver creato disordine sugli spalti

Salerno in delirio per Franck Ribery.

Ha del clamoroso quanto avvenuto durante la presentazione del nuovo grande acquisto della Salernitana, Franck Ribery: accolto trionfalmente da diecimila tifosi, giunti all'Arechi nella giornata di ieri, per l'occasione. L'arrivo dell'ex Bayern Monaco, accasatosi in Campania dopo un'estate turbolenta, ha infiammato la piazza granata a tal punto da aver creato disordini sugli spalti nel primo giorno a Salerno dell'ex Olympique Marsiglia.

Prima della presentazione ufficiale nell'impianto sportivo granata, alcuni tifosi hanno scatenato una lotta per accaparrarsi il posto migliore per fotografare Ribery e magari riuscire a strappare un selfie. Disordini costati ben due arresti tra i supporters granata, in un giorno che per la Salernitana sarebbe dovuto essere solo di festa.