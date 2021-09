Salernitana, Ribery si presenta: “Accoglienza incredibile. Dovrò ripagare la fiducia”

Le prime parole spese dall'esterno francese da nuovo giocatore della compagine campana

Il francese ha raggiunto in mattinata Salerno con un volo privato e dopo aver effettuato le visite mediche di rito si è presentato sul campo dello stadio "Arechi" dove è stato accolto come merita dai tifosi della città campana. L'esterno ex Fiorentina e Bayern Monaco è sembrato sorpreso dall'accoglienza infuocata che i tifosi della Salernitana gli hanno riservato e nel corso della conferenza stampa ha speso parole al miele per loro e per la città che lo ha accolto a braccia aperte, sottolineando come abbia grande voglia di dimostrare ancora di valere e vorrà ripagare al meglio la fiducia che il pubblico sta dimostrando nei suoi confronti in queste ore.