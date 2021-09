Salernitana, Ribery in arrivo: l’indizio social dell’ex Fiorentina

L'ex campione di Bayern Monaco e Fiorentina ha deciso di ripartire dalla Salernitana dopo l'esperienza coi i viola

Franck Ribery riparte dalla Salernitana. Il campione francese dopo aver chiuso la sua avventura con la maglia della Fiorentina ha scelto di accettare l'offerta del club campano. Nonostante i 38 anni suonati parliamo di uno dei calciatori più forti dell'ultimo decennio almeno e dunque per i granata non può che essere un onore averlo ingaggiato. Intanto l'ex anche del Bayern Monaco ha postato questa mattina una foto che lo ritraeva in aereo, per il suo arrivo in quel di Salerno manca davvero poco. Nelle prossime ore Ribery firmerà il suo nuovo contratto e da domenica potrà scendere in campo con la nuova squadra.