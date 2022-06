Salernitana, pronto il sostituto di Sabatini: a un passo l’ex Bologna Bigon

La Salernitana ha già pronto il sostituto di Walter Sabatini nei panni di Ds: si punta forte l'ex Bologna Riccardo Bigon

Tra i principali indiziati per sostituire Sabatini c'è Riccardo Bigon, dal 2016 nell'organico del Bologna e con cui ha terminato il rapporto solo pochi giorni fa. Come riportato da Il Mattino, proprio l'ex Napoli sarebbe in cima alla lista del presidente granata Danilo Iervolino. Occhio però alla concorrenza del Parma, la differenza di categoria potrebbe fare la differenza in favore dei campani.