Salernitana, prime mosse per Sabatini: potrebbe rientrare Bonazzoli, interessa Demme

Prime idee di mercato per Walter Sabatini come nuovo direttore generale della Salernitana. Interesse per Demme

La Salernitana attualmente occupa l'ultimo posto in Serie A. La società ha deciso di rivoluzionare per cercare di scuotere l'ambiente. Walter Sabatini da martedì è ufficialmente il nuovo direttore generale dei campani. Sarà lui a condurre il mercato di gennaio della squadra del patron Iervolino, con Morgan De Sanctis ancora in organigramma ma di fatto destituito di ogni ruoli. Al nuovo-vecchio uomo mercato il compito di rinforzare massicciamente la squadra a gennaio ricavando però soldi dalle cessioni. E in questo senso, il bancomat sarà Boulaye Dia, centravanti che verrà sacrificato per finanziare il mercato in entrata: ha una clausola per l'Europa da 22 milioni di euro, per gli altri paesi da 23 milioni di euro. E soprattutto è forte di un interesse dell'Eintracht Francoforte che per gennaio cerca un centravanti.

Il suo posto potrebbe esser preso da Federico Bonazzoli, attaccante che è un pupillo di Sabatini ed è di proprietà della Salernitana, ma attualmente in prestito all'Hellas Verona (dove non gioca). Il dg della Salernitana ha intenzione di riportarlo a Salerno a gennaio per riconsegnargli le chiavi dell'attacco.

C'è poi da rinforzare il centrocampo e in questo senso l'asse col Napoli sarà molo caldo nei prossimi giorni: Diego Demme in scadenza è opzione concreta, Gianluca Gaetano una possibilità nel caso in cui i partenopei decidano di sostituire Elmas. Nulla da fare invece per Alessandro Zanoli, promesso sposo al Genoa.

