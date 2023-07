Salernitana-Picerno 1-0, Candreva decisivo! Paulo Sousa batte Longo al secondo test

La Salernitana archivia il suo second test amichevole stagionale! Dopo il largo successo sul Delfino Curi Pescara ecco la vittoria di misura della squadra di Paulo Sousa sul Picerno . Quest'ultima, squadra militante nel campionato di Lega Pro , piazzatasi lo scorso anno al sesto posto del girone C ed eliminata dal Foggia al primo turno dei playoff.

IL COMMENTO

Il match tra la formazione del patron Iervolino e quella lucana è stato molto tirato e portato avanti dall'entusiasmo del pubblico sugli spalti. La prima grande giocata della gara è stata quella di Kastanos al minuto 32': ottima la conclusione del centrocampista greco, sulla quale è arrivata la pronta respinta dell'estremo difensore avversario. Tocco di Summa decisivo e palla sul legno! Al terzo della ripresa è la Salernitana a prendersi scena e vantaggio: la discesa di Sambia sulla destra, il cross al bacio per Candreva e la conclusione dell'esterno ex Sampdoria e Lazio che non lascia scampo al portiere rossoblù. La compagine di Longo avrà anche l'opportunità per pareggiare: al 28' Murano si libera di Lovato e lascia partire un sinistro che termina sulla traversa. Importante, anche qui, il tocco di chi sta tra i pali, in questo caso Allocca. 1-0 per la squadra di Paulo Sousa il risultato finale.