Salernitana-Napoli, Nicola: “Abbiamo dato tutto, Osimhen contenuto bene. Gyomber…”

Dopo la sconfitta subita in quel dello stadio Arechi, Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il tecnico della Salernitana ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione della gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A contro il Napoli, terminata con il risultato di 0-2.