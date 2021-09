Salernitana, M. Coulibaly: “Abbiamo potenzialità. Dobbiamo riscattarci”

Le parole del centrocampista granata a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta

La stagione della Salernitana è partita col piede sbagliato. Una difficoltosa preparazione estiva, con pochi rinforzi per la squadra di Fabrizio Castori sono costati cari alla compagine campana, che al momento occupa il fanalino di coda del campionato di Serie A. Questa sera scenderà in campo contro l'Atalanta, per provare a dare risposte confortanti dopo le brutte sconfitte delle prime giornate.

A pochi minuti dalla sfida contro la Dea ha parlato ai microfoni di Dazn il centrocampista della Salernitana Mamadou Coulibaly, che si è detto pronto a lottare fino alla fine per mantenere la categoria: "L’importante è cercare di fare bene in campo e aiutare la squadra. Ora stiamo attraversando un momento difficile, dobbiamo cercare di uscirne alla grande. Siamo ancora lì, stasera dobbiamo giocarci le nostre carte, incontriamo una squadra forte, ma non è detto che non ce la possiamo fare. Possiamo vincere, dobbiamo crederci fino alla fine".