Salernitana, l’ex Ds Fabiani: “Cavani come Ribery, danno tanto allo spogliatoio”

Le dichiarazioni di Angelo Fabiani, ex direttore sportivo della Salertniana

Conquistata la miracolosa salvezza, la Salernitana si prepara alla seconda stagione in Serie A. Dirigenza granata attivissima sul mercato, che non ha avuto ancora il suo inizio ufficiale. Nelle scorse settimane era emerso un possibile interesse dei granata per Edinson Cavani, sogno ovviamente di difficile realizzazione. A proposito del mercato granata, l'ex ds dei campani Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: