Salernitana, il duro striscione degli ultras contro Dia: “Fai il tuo dovere”

Tuttavia, la Salernitana sarebbe pronta a multarlo ancora una volta se non dovesse presentarsi nelle prossime ore, procedendo anche in via ufficiale contro gli agenti. D'altra parte, una sanzione, lunedì scorso, gli era già stata notificata. Una multa di circa trentamila euro (il 15% del suo stipendio mensile) per non aver rispettato il regolamento interno. Il bomber, a sorpresa, non era stato convocato per la trasferta di Lecce, poiché "non era emotivamente pronto come gli altri compagni di squadra". Una probabile conseguenza al "no" del presidente Iervolino all'offerta del Wolverhampton, con il quale Dia aveva già un accordo.