Salernitana, Iervolino verso la rivoluzione: Nicola e De Sanctis in bilico. Il punto

Due punti nelle ultime sei partite, otto reti subite contro l'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A e visioni opposte sulle possibilità in termini di classifica della Salernitana, oggi al sedicesimo posto in graduatoria. Queste le motivazioni che con ogni probabilità porteranno Danilo Iervolino all'esonero di Davide Nicola, mai come quest'anno messo in discussione a più riprese, ma la debacle di Bergamo si suppone non dia ulteriori chance al mister ex Crotone e Torino tra le altre.