Salernitana, Iervolino: “Sousa convinto di restare. Dia? C’è una clausola, Nzola…”

Le dichiarazioni del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino sul futuro di Paulo Sousa e le scelte in sede di calciomercato estivo

Ho parlato al telefono con Sousa. Firmando con noi, era stato chiaro: voleva una finestra a fine campionato per valutare la sua posizione. Legittimamente lo ha fatto. Quindi non c’è stato nessun malinteso particolare, nessuna frizione o nervi tesi. Ed è stato un motivo d’orgoglio che la squadra campione d’Italia fosse interessata al nostro allenatore. La cosa importante adesso è che Sousa sia convinto di restare alla Salernitana: io amo e proteggo chi sta con me. Lui deve solo avere fiducia nella società".