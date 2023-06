Napoli, Sabatini: “DeLa prima donna, non mi chiamerà mai. Garcia top, Sousa-Galtier…”

"Come si sostituisce uno come Spalletti? Nel calcio c’è sempre la possibilità di surrogare, questo è il segreto dell'immortalità del calcio. Sarà sicuramente difficile, ma mi pare che De Laurentiis sia abituato e starei moderatamente tranquillo". Lo ha detto Walter Sabatini , intervistato ai microfoni di "Radio Napoli Centrale". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo fra le altre di Palermo , Roma e Salernitana : dall'addio di Luciano Spalletti al Napoli dopo la conquista dello scudetto con la compagine azzurra, ai profili accostati al club partenopeo per quanto riguarda la panchina. Ma non solo...

I NOMI - "Non si raggiungerà facilmente il livello che Spalletti ha raggiunto in campo, ma ci sarà qualcun altro che porterà il Napoli agli obiettivi. Napoli i risultati li costruisce anche da solo, quella città è impattante, una forza della natura. Sarei molto fiducioso se fossi un tifoso napoletano. Sousa? È l’allenatore della Salernitana, non credo abbia raggiunto un accordo col Napoli, ma è la prova che De Laurentiis si muove molto sul mercato. Galtier? Mi è sempre piaciuto molto, si pone in panchina come un guerriero, anche se non ha fatto molto bene al PSG. Garcia? Un magnifico allenatore. Molto bravo, intelligente, riesce a creare empatia nello spogliatoio. A Napoli c’è stata una rivoluzione culturale".