Salernitana, Iervolino: “Ribery? Un orgoglio averlo qui, stiamo definendo il ruolo”

All'età di 39 anni e a seguito dell'ennesimo recente problema fisico, Franck Ribery ha deciso di dire addio al calcio giocato. La scorsa stagione il francese ha contribuito alla miracolosa salvezza della Salernitana , prolungando il suo contratto con i granata per un altro anno. Pochi giorni fa però l'annuncio del ritiro, ma la storia con il club campano non termina qui. A proposito del possibile nuovo ruolo in società, fa chiarezza il patron Danilo Iervolino , intervenuto ai microfoni di SportMediaset:

"Stiamo definendo con Franck gli ultimi particolari. È motivo di grande orgoglio per noi avere avuto un campione come lui. E una persona di grande carisma. Ama i tifosi, ama la città e la sua leggenda ci inorgoglisce che possa continuare ancora a Salerno. Il suo ruolo? Gli stiamo costruendo un ruolo a cavallo tra manager e dirigente affianco a me e al ds, ma resterà vicino alla squadra. Nicola in discussione? Mai pensato di licenziare o di mettere in discussione il tecnico Nicola".