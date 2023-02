Salernitana, Iervolino: “Paulo Sousa tecnico ideale per noi, parla quattro lingue…”

Debutto amaro in panchina per il nuovo allenatore del club campano, Paulo Sousa, che ha visto i suoi nuovi calciatori sconfitti dalla Lazio di Maurizio Sarri all'Arechi con il punteggio di due reti a zero. Ciò nonostante, il patron della società granata, Danilo Iervolino, è fermamente convinto che l'ex centrocampista di Benfica, Juventus e Inter costituisca il profilo ideale per condurre la Salernitana alla salvezza. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni della redazione di Sky Sport.