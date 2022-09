Salernitana, Iervolino: “Ferrieri Caputi? Ha meriti. Errori Var, con la Juventus…”

Mancano più di quarantotto ore alla sfida in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Salernitana, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2022- 2023. In vista del match esterno contro la formazione neroverde guidata dal tecnico Davide Dionisi, il presidente del club granata Davide Iervolino ha concesso un'intervista ai microfoni di Radio CRC. Di seguito le dichiarazioni del patron della società campana.