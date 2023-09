Salernitana-Frosinone, Sousa: “Lingue fuori come cravatte. Vogliamo i tre punti”

"Domani dovremo fare del nostro meglio sia a livello individuale, sia collettivo perché ci attende una partita difficile contro un avversario in un ottimo momento di forma". Lo ha detto Paulo Sousa , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone , in programma venerdì 22 settembre, alle ore 18:30, allo Stadio "Arechi". Diversi i temi trattati dal tecnico della Salernitana , reduce dalla sconfitta casalinga per 3-0 contro il Torino : dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eusebio Di Francesco , che lo scorso weekend ha vinto in rimonta contro il Sassuolo , al supporto dei tifosi.

FROSINONE -"Il Frosinone è una squadra ben organizzata, guidata da un allenatore esperto come Eusebio Di Francesco che fa giocare molto bene le sue squadre. Ma i miei ragazzi stanno lavorando molto bene, sta crescendo anche l’integrazione dei nuovi e tutti insieme dobbiamo fare di tutto per conquistare la vittoria che è quello per cui lavoriamo ogni giorno. Chi lavora con me già dallo scorso anno sa benissimo che per me non è abbastanza avere qualità tecniche individuali e conoscenza tattica ma è fondamentale avere disponibilità totale fisica e mentale per aiutare la squadra. Tutti si stanno inserendo nella mentalità della squadra, abbiamo calciatori di diciotto nazionalità diverse e dobbiamo portare tutti in una mentalità comune".