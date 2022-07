Salernitana, Fazio: “Oggi fatta grande prestazione. Con Nicola rapporto importante”

"Abbiamo fatto una grande prestazione, peccato per questi infortuni che creano difficoltà. Ci dispiace per Bradaric e Coulibaly, hanno avuto problemi muscolari che saranno valutati dallo staff medico. Ma anche nelle gare precedenti qualcuno di noi è stato fermo, penso a Radovanovic ma anche e soprattutto a Lovato. Detto questo, abbiamo fatto un grande ritiro e c'è stato un inserimento ottimo da parte dei nuovi aiutati dai calciatori più esperti. Siamo veramente soddisfatti e anche questi risultati positivi nelle amichevoli ci danno forza e fiducia. Ho visto una grande disponibilità da parte di ciascun ragazzo, il clima all'interno dello spogliatoio è sereno. Italiani, stranieri, vecchi e nuovi non c'è nessuna differenza: siamo in una fase di preparazione e manca tanto per raggiungere una buona condizione fisica, ma passo dopo passo ci stiamo avvicinando alle gare ufficiali e siamo consapevoli che caricare ora possa determinare tanto in futuro. Abbiamo un rapporto importante con il mister, ci sa trasmettere le sue idee al meglio. La Roma sta facendo una squadra forte, ma ritroveremo i nostri tifosi dopo quella serata incredibile con l'Udinese e vogliamo vincere. Ragioneremo partita dopo partita, fu questa la nostra forza la passata stagione. Il nostro obiettivo è ben chiaro e rimaniamo con i piedi per terra, dobbiamo guardare avanti con il massimo dell'umiltà ma con la consapevolezza di potercela giocare alla pari con tutte. Dybala? Sono molto contento per lui, sappiamo tutti che calciatore sia".